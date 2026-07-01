Fed Başkanı Warsh'tan Trump'ın çağrılarına yanıt: Bağımsızlığımız sürecek

Fed Başkanı Kevin Warsh, Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Warsh, son haftalarda enflasyon risklerinin gerilediğini belirtirken, temmuz ayında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm verilerin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Warsh'tan temmuz toplantısı mesajı

Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, yaklaşan faiz kararına ilişkin önceden yönlendirme yapmayacağını yineledi. Warsh, "Her şeyi değerlendirerek en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki değerlendirmelerimiz için temmuz ayındaki açıklamalarımızı beklemeniz gerekecek." ifadelerini kullandı. Fed Başkanı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz toplantısında kapsamlı iç değerlendirmeler gerçekleştireceğini söyledi.

"Enflasyon riskleri azaldı"

Warsh, son dört haftada enflasyona ilişkin risklerde gerileme yaşandığını belirterek, Fed'in temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı. ABD'de enflasyonu hedef seviyeye indirme konusunda kararlı olduklarını dile getiren Warsh, para politikası kararlarının ekonomik veriler doğrultusunda alınacağını ifade etti.

Fed'in bağımsızlığına vurgu

Warsh, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesine yönelik çağrılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Fed'in bağımsızlığının değişmeyeceğini söyleyen Warsh, "Uzun yıllardır bağımsız bir merkez bankasıyız. Bugün de bağımsızlığımızı koruyoruz ve bunun değişmeyeceğini göreceksiniz." dedi.

Lagarde: Riskler daha dengeli hale geldi

Panele katılan Christine Lagarde ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirerek, son faiz artırımının enflasyon göstergelerindeki gelişmeler doğrultusunda oy birliğiyle alındığını söyledi. Lagarde, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin risklerin artık önceki döneme göre daha dengeli bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Bailey'den güvercin mesaj

Andrew Bailey de İngiltere ekonomisinde yavaşlama sinyallerinin sürdüğünü belirterek güvercin duruşunu korudu. Bailey, son faiz kararının ekonomik aktivitedeki zayıflama işaretleri dikkate alınarak alındığını söyledi. Bununla birlikte yakın vadede faiz indiriminin gündemde olmadığını ifade eden Bailey, enflasyonun kalıcı hale gelmesini istemediklerini, enerji fiyatlarındaki gerilemenin ise olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.