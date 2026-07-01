2 temettü 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 3 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES) ve Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KCAER) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2173345 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1847343 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 11,152 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KCAER)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1697127 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1442557 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 14,83 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL), %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BMS Birleşik Metal’in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 300.000.000 TL’ye çıkarılacak. Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 150.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak. Şirket açıklamasında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 1 Temmuz 2026 olduğu belirtildi. Kayıt tarihi 2 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2026 olarak açıklandı. BMSTL paylarında önceki kapanış fiyatı 90,90 TL olurken, %100 bedelsiz sermaye artırımı sonrası bölünme sonrası teorik fiyat 45,45 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL)

• %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 45,45 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)