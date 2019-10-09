Ticari operasyonları yönetecek
Türkiye seyahat perakendesini İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açan Unifree’nin İstanbul’daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerinden biri olan Ian Foster yönetecek.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Foster, Unifree’nin ticari operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapacak ve yeni görevi kapsamında Unifree Duty Free’nin İstanbul’daki tüm perakende operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.
Foster, Louis Vuitton Moet Hennessy grubunun ABD operasyonlarında görev aldı.
LVMH’nin üst yönetiminde geçirdiği 14 yılın ardından dünyanın en büyük duty-free işletmecilerinden Dufry’de üst düzey yöneticilik yaptı.
Şirketteki toplam 10 yıllık görev dönemi boyunca 63 ülkede 370 havalimanındaki Dufry operasyonlarını yönetti.
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