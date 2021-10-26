BES’teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 181 milyar 359,7 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi ise 14 milyar 832,8 milyon lirayı buldu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 181 milyar 359,7 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 14 milyar 832,8 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 18 yılda 196 milyar 192,5 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye’de 27 Ekim 2003’te başlayarak 18. yılını doldurdu.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES’e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından “BES istatistikleri” ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES’ten emekli sayısı 162 bin 10’a ulaştı

AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 15 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 995 bin 897 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 159 milyar 96,5 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 22 milyar 263,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 181 milyar 359,7 milyon lira oldu.

15 Ekim itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 162 bin 10’a ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 137 milyar 466,6 milyon lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 132 milyar 24,8 milyon lirası faizli fonlarda, 27 milyar 71,7 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 20 milyar 6,8 milyon lirası faizli, 2 milyar 256,4 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS’deki 6 milyon 123 bin 781 çalışanın biriktirdiği 14 milyar 147,9 milyon liralık fon tutarının ise 5 milyar 441,8 milyon lirası faizli fonlarda, 8 milyar 706 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 137 milyar 466,6 milyon lirası faizli, 35 milyar 777,7 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

Toplam fon büyüklüğü 25 milyar 855,9 milyon lira arttı

2020 sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların fon tutarı da 137 milyar 93,9 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar 253,5 milyon lira, emekli olanların sayısı da 137 bin 676 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS’ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 11 milyar 304,1 milyon lira, devlet katkısı ise 483,3 milyon lira olmuştu.

Böylelikle 2020 sonundan 15 Ekim’e kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 22 milyar 2,6 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 1 milyar 9,5 milyon lira arttı.

OKS’de ise geçen yılın sonundan 15 Ekim’e kadarki dönemde çalışanların biriktirdiği fon tutarı 2 milyar 843,8 milyon liralık artış kaydetti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ve OKS’deki birikimler dikkate alındığında 2020 yıl sonundan bu yana toplam fon büyüklüğünde 25 milyar 855,9 milyon liralık yükseliş görüldü. Aynı dönemde 24 bin 334 kişi de emekliler arasına katıldı.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 181 milyar 359,7 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 14 milyar 832,8 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 18 yılda 196 milyar 192,5 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyon 119 bin 678’yi buldu.