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'10 yıl önce şirketi kurarken halka arz hedefimiz birçok kişiye komik gelmişti'

Alves Kablo, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

29 Şubat 2024 | 15:14
'10 yıl önce şirketi kurarken halka arz hedefimiz birçok kişiye komik gelmişti'

Alves Kablo'nun Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Alves Kablo'nun güçlü üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve bayi ağı sayesinde sektöründeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve genişleyen endüstriyel faaliyetleri sonucunda oluşan enerji talebi nedeniyle sektörün öneminin sürekli arttığını dile getiren Ergun, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle hem üretimiyle hem de ihracatıyla değer oluşturan bu kıymetli şirketimizi bugün aramızda görmekten çok mutluyuz. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, başta değerli şirket yöneticilerimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Alves Kablo’ya Borsamıza hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

Alves Kablo, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan, törene katılarak konuşma yaptı. Karamercan şunları  söyledi:

1 10 YIL ÖNCE ŞİRKETİ KURARKEN

10 YIL ÖNCE ŞİRKETİ KURARKEN Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Karamercan da bundan tam 10 yıl önce Ankara'da, şirketi kurduğu günlerde bugünü hedeflediklerini nerdeyse herkese anlattığını anımsattı. Karamercan, o günlerde, daha yeni kurulmuş, kısıtlı sermayesi olan ve henüz daha ne yapacağı belli olmayan bir firmanın "halka arzı hedeflemesinin" birçok kişiye komik geldiğini söyledi.

2 'İyi bir ekibiz'

'İyi bir ekibiz' İyi bir ekip olduklarını, iyi bir müşteri portföyü biriktirdiklerini ve işe olan bağlılıklarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Karamercan, konuşmasını şöyle tamamladı:

3 Şimdi hedefleri daha da ileriye götürme vakti

Şimdi hedefleri daha da ileriye götürme vakti "Bu motivasyonla çıktığımız yolda 2019'da fabrika binamızın alınması, 2020'de üretime başlamamız ve akabinde 4 yılda sektörün en çok bilinen ve kalitesine güvenilen firmalarından biri olarak 'Borsa İstanbul'da' işlem görmeye başlamak aslında hedeflerimizden bir tanesine ulaşmanın gururunu bize fazlasıyla yaşatmaktadır. Şimdiye kadar yapmış olduklarımızı konuşurken hep bir hikaye olarak tanımladık ancak şimdi sırada 3 milyona yakın yatırımcımızın bize vermiş olduğu güç ile hedeflerimizi daha da ileriye götürme vaktidir."

4 778 milyon lira büyüklüğündeki halka arza 2,9 milyon yatırımcı katıldı

778 milyon lira büyüklüğündeki halka arza 2,9 milyon yatırımcı katıldı İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp ise 2023'te 7 şirketin halka arzına aracılık ederek başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2024'e Alves Kablo'nun halka arzıyla başlamanın ve halka arzın başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Gökalp, "Alves Kablo'nun 778 milyon lira büyüklüğündeki halka arzına yaklaşık 2 milyon 870 bin yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve öz kaynaklarını daha da güçlendirerek yoluna devam edecek olan Alves Kablo ve değerli ekibine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu. Törene Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Alabıcak, Mali Bölüm Başkanı Nejat Bocnak, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevat Yörür ve Selda Mert'in yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.
Alves Kablo, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törene katılarak konuşma yaptı.
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