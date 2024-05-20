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Agrotech'ten (AGROT) KAP'a TIR bildirimi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. bugün KAP'a bağlı ortaklığının TIR alımı hakkında açıklama yaptı. KAP'a yapılan bildirimin detayları şöyle:

20 Mayıs 2024 | 13:40
Agrotech'ten (AGROT) KAP'a TIR bildirimi

2023 yılının son çeyreğinde halka arz edilen şirketlerden Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. bugün (20 Mayıs) KAP'a bağlı ortaklığının TIR alımına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Bağlı ortaklığımız Ayazağa Depoculuk ve Lojistik A.Ş.'nin daha da güçlendirilerek kârlılığının artırılması hedefi doğrultusunda, şirketin mevcut araç filosuna ilave olarak 32 adet frigofrik tır satın alınmıştır. Satın alınan araçlar, 20 Mayıs 2024 (bugün) itibarıyla çalışmaya başlamıştır.

 

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