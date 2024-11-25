Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzere;

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.016.031.947 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle toplam satış hasılatı 3.150.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılması, artırılacak sermaye nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket'ten olan nakit alacaklarına mahsuben Akfen International Holding B.V.'ye tahsis edilmesi için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

1) a) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirleneceği göz önünde bulundurularak, pay satış fiyatının Borsa'nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b) Belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Akfen International Holding B.V. tarafından verilen, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satışının kısıtlanması ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da bu payları satın alanların söz konusu sınırlamaya tabi olacağına ilişkin taahhüt çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek payların satış fiyatı, Borsa'nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde bildirilen baz fiyat olan 17,41 TL olarak belirlenmiş olup, sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 1.016.031.947 TL'den 1.196.962.446 TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (25.11.2024 tarihinde) başvurulmuştur.

