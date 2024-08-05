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Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var

Alarko Holding (ALARK) bugün KAP'a (5 Ağustos) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

05 Ağustos 2024 | 18:46
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var

Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 05.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 100,50 TL - 98,15 TL (ağırlıklı ortalama 99,10 TL) fiyat aralığından toplam 100.900 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.004.143 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,610'dur.

 

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