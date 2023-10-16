Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu

Borlease Otomotiv halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu... TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşti. Bireysele dağıtılan maksimum lot sayısı 10 oluyor.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: