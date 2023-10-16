Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu

Borlease Otomotiv halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu... TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşti. Bireysele dağıtılan maksimum lot sayısı 10 oluyor.
KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
- Halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 51.700.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
- Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
- Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
- Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
- Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir