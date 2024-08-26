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Borsada bugün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (26 Ağustos) 5 şirket pay geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı. İşte o şirketler

26 Ağustos 2024 | 22:20
Borsada bugün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 26.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 95,65 TL - 95,00 TL (ağırlıklı ortalama 95,38 TL) fiyat aralığından toplam 104.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.452.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,713'dür.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

Açıklama şöyle: 16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 26.08.2024 tarihinde 14,53-14,55 TL fiyat aralığından toplam 76,463 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 500,000 adete ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 500,000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,4629'dur.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 26.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4,41 TL – 4.43 TL (ağırlıklı ortalama 4,422 TL) fiyat aralığından toplam 650.000 TL nominal değerli MHRGY payları geri alınmıştır. Bu işlemler sonucu, 26.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 54.682.616 TL olup, bu payların sermayeye oranı % .1,329 olarak gerçekleşmiştir.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)

Açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022, 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 26.08.2024 (bugün) tarihinde 71,05 - 71,40 TL fiyat aralığından 20.004 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 26.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 924.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,155'e ulaşmıştır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,58 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 26.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 5.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,10417'ye ulaşmıştır.

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