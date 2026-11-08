PİYASALARDA YÖN NEREYE?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“2030 sürdürülebilir finansman hedefimizi 2,5 trilyon TL’ye yükselttik”
“Sigorta koruma açığını azaltmanın yolu sadeleşmeden geçiyor”
Tam Finans BOMF’den etki odaklı finansman sağladı
Borsa İstanbul’da, SPK’da ve Takasbank’ta üst düzey görevlendirmeler
İş Bankası İcra Kurulu’na dört genel müdür yardımcısı
TSKB, Anadolu Hayat ve Anadolu Sigorta’da yeni dönem
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Enflasyonda ‘gıda’ etkisi olumsuza döndü
İşsiz sayısı bir ayda 198 bin kişi arttı
İmalattaki zayıflama 31’inci aya ulaştı
İklim krizi ve Hürmüz, gıda fiyatlarını vuruyor
“Bulunduğumuz ülke sayısını 10’a çıkaracağız”
250 milyon Euro’ya longevity merkezi kuruyor
Küllerinden doğan Kristal markalı üretimle büyüyecek
Türk girişimciler lüksün küresel sahnesinde
Şehirleri dönüştüren yerli girişimler
Gemi ve yat ihracatında rekor, yeni siparişlerde alarm
Perakende kozmetikte rekabet kızışıyor
“Türkiye’yi teknoloji üretim üssüne dönüştürmek istiyoruz”
PANORAMA
Bir şehri doyuran markalar
İŞ DÜNYASINDAN
Gözden çıkarılan tekstil odalara ağırlığını koydu
“Turizmin hem ticaret hem vizyon merkezi olduk”
Girişimcilikte yapay zeka fırsatı yakalanır mı?
Barut Hotels, 55’inci yılında yeni vizyonunu tanıttı
Bebek ürünleriyle 65 ülkeye uzandı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Değişimi öngörmek geleceğe yön vermek
Sağlıklı atıştırmalıkta 173 milyon dolarlık hamle
GİRİŞİM
Kafeler Coffy’ye dönüşüyor
Kadın girişimciler aynı masada buluştu
Teknoloji ve pazara erişim desteği
VERGİDE GÜNDEM
Yabancı konaklama platformlarına izin alma yükümlülüğü geliyor
BORSA
16 kurum, 51 hisse öneriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TAV Havalimanları ve Akçansa’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi banka, pay geri alım programı başlattı?