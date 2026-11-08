PİYASALARDA YÖN NEREYE?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“2030 sürdürülebilir finansman hedefimizi 2,5 trilyon TL’ye yükselttik”

“Sigorta koruma açığını azaltmanın yolu sadeleşmeden geçiyor”

Tam Finans BOMF’den etki odaklı finansman sağladı

Borsa İstanbul’da, SPK’da ve Takasbank’ta üst düzey görevlendirmeler

İş Bankası İcra Kurulu’na dört genel müdür yardımcısı

TSKB, Anadolu Hayat ve Anadolu Sigorta’da yeni dönem

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Enflasyonda ‘gıda’ etkisi olumsuza döndü

İşsiz sayısı bir ayda 198 bin kişi arttı

İmalattaki zayıflama 31’inci aya ulaştı

İklim krizi ve Hürmüz, gıda fiyatlarını vuruyor

“Bulunduğumuz ülke sayısını 10’a çıkaracağız”

250 milyon Euro’ya longevity merkezi kuruyor

Küllerinden doğan Kristal markalı üretimle büyüyecek

Türk girişimciler lüksün küresel sahnesinde

Şehirleri dönüştüren yerli girişimler

Gemi ve yat ihracatında rekor, yeni siparişlerde alarm

Perakende kozmetikte rekabet kızışıyor

“Türkiye’yi teknoloji üretim üssüne dönüştürmek istiyoruz”

PANORAMA

Bir şehri doyuran markalar

İŞ DÜNYASINDAN

Gözden çıkarılan tekstil odalara ağırlığını koydu

“Turizmin hem ticaret hem vizyon merkezi olduk”

Girişimcilikte yapay zeka fırsatı yakalanır mı?

Barut Hotels, 55’inci yılında yeni vizyonunu tanıttı

Bebek ürünleriyle 65 ülkeye uzandı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Değişimi öngörmek geleceğe yön vermek

Sağlıklı atıştırmalıkta 173 milyon dolarlık hamle

GİRİŞİM

Kafeler Coffy’ye dönüşüyor

Kadın girişimciler aynı masada buluştu

Teknoloji ve pazara erişim desteği

VERGİDE GÜNDEM

Yabancı konaklama platformlarına izin alma yükümlülüğü geliyor

BORSA

16 kurum, 51 hisse öneriyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: TAV Havalimanları ve Akçansa’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Hangi banka, pay geri alım programı başlattı?