Güven ve öngörü üzerine

Değerli okurlar,

TCMB verilerine göre tasfiye kapsamındaki fonlarda yaklaşık 3 bin şirketin 116 milyar TL’si var. Bu varlık da ağırlıklı olarak şirketlerin kısa vadeli nakit yönetiminde kullandığı para piyasası fonlarından oluşuyor. Yani büyüklü küçüklü şirketlerin kısa vadeli ödemeleri gecikiyor, temerrüde düşülebiliyor. Karşılıksız çek oranında dikkat çekici artış da bunun önemli bir göstergesi. Sonuçta fon krizinin etkisi sadece fonlarda parası olanları değil, 85 milyonu etkiliyor.

Yatırımcılar fon krizinin yarattığı belirsizlik ortamında yön arayışında. Portföylerini nasıl şekillendirmeleri gerektiğine bakıyorlar. Yatırım stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar. Bu ortamda kapak haberimizi piyasa beklentilerine ve yatırım stratejilerine ayırdık. Yatırımcıları bekleyen bu zorlu süreçte uzmanların önerileri takip edilmeli.

Tabii piyasalar için en önemli konu güvenin yeniden tesis edilebilmesi. Güven olmazsa öngörü de zorlaşır. Yatırımcı, yaşanan tasfiye sürecin şeffaflıkla yönetilmesini, sorumluların gerekli cezaları almasını bekliyor. Sadece tasfiye ve cezalar değil, bundan sonraki süreçte TEFAS dışındaki fonların da şeffaflığının artırılması gerekiyor. Yatırım fonları üzerindeki ‘ponzi’ algısı maalesef BES fonlarında da algıyı bozuyor.

Değerli okurlar,

Ekonomist dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğiyle Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 20’ncisini gerçekleştiriyoruz. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Kasım. Kadın girişimcilerimizi, https://www.garantibbvakadingirisimci.com sitesi üzerinden yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların iş dünyasında yarattığı değeri görünür kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na bugüne kadar 50 binin üzerinde kadın girişimci başvuruda bulundu. Bu rakamlar, yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliği ekosistemine olan katkısını göstermesi açısından bizler açısından gurur verici. Ekonomist dergisi olarak Türkiye’ye değer katan projeleri yürütmeye devam edeceğiz. Bizlere verdiğimiz destek için siz değerli okurlarımıza teşekkür ediyorum.

Sağlıkla kalın…