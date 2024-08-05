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Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket

Borsa İstanbul'da SPK'dan onay alan 3 şirket için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos salı günü.

05 Ağustos 2024 | 19:49
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2024 | 19:52
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket

Borsa İstanbul’da yarın (6 Ağustos 2024 Salı)  3 hissede bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmeleri olacak. Borsa İstanbul, yarın seans öncesi öncesi hak kullanımı ve fiyat düzeltmeleri ile ilgili bilgilendirme yapacak. İşte bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos salı günü olan 3 şirket:

1 DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM) %540.71687

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM) %540.71687 SPK, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Şirket, yüzde 540,71687 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz kararı ile hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 640.71 lotu olacak.

2 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) %330.46917

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) %330.46917 SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Şirket, Haziran 2024'te yüzde 330,46917 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Bedelsiz kararıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 430.46 lotu olacak.

3 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN) %292.73184

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN) %292.73184 SPK Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ULUUN) 559 milyon 30 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Ulusoy Un %292,73184 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz sonrası hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 392.73 lotu olacak.
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Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
Borsa ilk yarıda yüzde 4 düştü: En büyük kayıp madencilikte
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade
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