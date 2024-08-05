Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket

Borsa İstanbul’da yarın (6 Ağustos 2024 Salı) 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmeleri olacak. Borsa İstanbul, yarın seans öncesi öncesi hak kullanımı ve fiyat düzeltmeleri ile ilgili bilgilendirme yapacak. İşte bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Ağustos salı günü olan 3 şirket:

1 DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (DAPGM) %540.71687 SPK, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Şirket, yüzde 540,71687 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz kararı ile hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 640.71 lotu olacak.

2 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) %330.46917 SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Şirket, Haziran 2024'te yüzde 330,46917 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu duyurmuştu. Bedelsiz kararıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 430.46 lotu olacak.