'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon" adıyla yarın satışa çıkacak fon, Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlama hedefiyle yatırımcılara, cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunacak.

Söz konusu fon, Halkbank şubelerinden, Halkbank internet şubesinden ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla tüm banka ve aracı kurumlardan satın alınabilecek.

Fon toplam değerinin en az yüzde 80'i, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen ve hisse senetleri BİST 100'de işlem gören şirketlerin ihraç ettiği yerli borçlanma araçları, yerli kira sertifikaları ve ortaklık paylarından oluşuyor.

Fon kapsamında yatırım yapılacak şirketler; "Liderlik ve İş Gücünde Cinsiyet Dengesi", "Çalışma Koşulları ve İş Yaşam Dengesi", "Eşitlik Politikaları" ve "Bağlılık" ana başlıkları altında belirlenen kriterler göz önüne alınarak, İstanbul Üniversitesi danışmanlığında oluşturulan "Halkbank Üreten Kadınlar Şirketleri" havuzuna dahil olan şirketler arasından seçiliyor.

Söz konusu şirketlerin yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma veya yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma kriterlerinden birini sağlaması gerekiyor.

Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, Halkbank internet şubesi üzerindeki "Yatırım" menüsünde bulunan "TEFAS Fon İşlemleri altındaki Fon Alış Emri Giriş" menüsünden, Halkbank şubelerinden veya TEFAS üzerinden diğer banka ve aracı kurumlardan da alınabiliyor.

"Ülkemizin her noktasına ulaşmak için çalışmaktayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için kadınların iş gücüne tam ve eşit katılımlarının yanı sıra yönetim ve karar alma süreçlerindeki varlıklarının da artmasının önemine işaret etti.

Arslan, "Üreten kadının bankası olarak, kadın girişimcilere ve kooperatiflerine özel finansal ürün ve çözümlerimizle ülkemizin her noktasına ulaşmak için çalışmaktayız. Bu noktada Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon, eşitlik politikalarının liderlik alanında da desteklenmesi açısından kritik öneme sahip. Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon'un halka arzından heyecan duyuyor ve yatırımcıları iş hayatında kadınlara düzenli olarak eşit haklar sağlayan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım yapma imkanı sunan bu fonu değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.