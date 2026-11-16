Rekabet Kurumu, Siemens ve distribütörü Boğaziçi Yazılım ile bazı bayilerinin Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımlarının dağıtım ve satış süreçlerindeki uygulamalarına yönelik soruşturma açıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırılacak.

Müşteri kısıtlamaları ve fiyatlara müdahale iddiaları incelendi

Rekabet Kurulunun 3 Eylül 2026 tarihinde başlattığı önaraştırmada, Siemens'in doğrudan ve dolaylı satış kanallarında distribütörlerine müşteri kısıtlaması getirip getirmediği değerlendirildi.

Ayrıca Siemens ve Boğaziçi Yazılım'ın bayilik sisteminde bölge ve müşteri sınırlamaları uygulayıp uygulamadığı, bayilerin yeniden satış fiyatlarına veya müşterilere sundukları indirimlere müdahalede bulunup bulunmadığı araştırıldı.

İnceleme kapsamında, Boğaziçi Yazılım'ın bayilik sözleşmeleri aracılığıyla bayilerin rakip Siemens ürünlerini satmasını ya da desteklemesini engelleyebilecek yükümlülükler getirip getirmediği de ele alındı.

Bunun yanı sıra Boğaziçi Yazılım ile bazı bayileri arasında rekabetçi olmayan yan teklifler hazırlanması ve teklif tutarları gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması yoluyla koordinasyon sağlanıp sağlanmadığı incelendi.

Rekabet Kurulu soruşturma açılmasına karar verdi

Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri 15 Ekim 2026 tarihli toplantısında değerlendiren Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Bu doğrultuda Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Beteiligungen Europa GmbH ve Siemens Industry Software Yazılım Hizmetleri A.Ş.'den oluşan Siemens ekonomik bütünlüğü ile Boğaziçi Yazılım A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamına Boğaziçi Yazılım'ın bayileri olan Üçgen Yazılım Danışmanlık Bilgisayar ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BDT Yazılım Ltd. Şti., Biltim Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Harun Yılmaz-Nirvana Bilgisayar, Zirve Yazılım Danışmanlık Bilgisayar ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BCC Yazılım Danışmanlık Kalıp Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ile Model Yazılım AŞ de dahil edildi.

PLM yazılımları nedir?

Soruşturmaya konu olan PLM yazılımları, bir ürünün tasarım aşamasından üretimine ve son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlıyor.

Endüstriyel tasarım, mühendislik, üretim ve ürün dokümantasyonu gibi alanlarda kullanılan bu teknolojiler arasında bilgisayar destekli tasarım, üretim ve mühendislik yazılımları da bulunuyor.

Siemens, bu alanda NX, Solid Edge ve Teamcenter gibi yazılım çözümleri sunarken ürünlerinin satışını doğrudan veya distribütör ve bayileri aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Rekabet Kurulunun soruşturma açma kararı, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.