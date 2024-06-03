Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplanmıştı. Bugün halka arz sonuçları açıklandı. Halk arzda toplamda 1.918.647 yatırımcıya pay dağıtıldı. İşte Yiğit Akü halka arz sonuçları:

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ SONUÇLARI

KAP'a yapılan bildirimde halk arz sonuçlarının detayları şöyle paylaşıldı:

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 34,68 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YİĞİT AKÜ KAÇ LOT DAĞITTI

Halka arzda toplamda 75.000.000 lot dağıtıldı. Ortalamaya göre bireysel yatırımcıya 30 lot düşüyor. Ancak düşük başvurular nedeniyle sosyal medyada 80 lota kadar da pay düştüğü belirtiliyor.