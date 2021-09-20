Geçen hafta 1.806 dolar üzerine yükselerek 200 günlük üssel hareketli ortalaması üzerini test eden ons altın, bu ortalamayı kırmakta yine başarısız oldu ve 1.755’lerin altında kadar geri çekildi.

Ons altındaki yükseliş hareketlerinin istikrar kazanabilmesi açısından ilk etapta 1.805 dolar seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Ons altının bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda yukarıda 1.815 dolar ve 1.830 dolar dirençlerinin takip edileceği, geri çekilmelerin devamında ise 1.740 dolar ve 1.730 dolar desteklerinin izleneceği aktarılıyor.

FED’in tapering’e yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentiler alternatif getirilere yönelik yükseliş beklentilerini beslerken, ons altına yönelik zayıf bir beklenti ortamı yaratıyor.