TÜGVA yurt başvuruları başladı: Gerekli şartlar neler?

TÜGVA tarafından yürütülen yurt hizmetlerinde öğrencilerin güvenli ve düzenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. Yurt bünyesinde sunulan imkanlar ve sosyal alanlar ise yurdun bulunduğu şehir ve binanın fiziki koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.