Eski FED Başkanı ve Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olacak Janet Yellen’ın geçen haftaki açıklamalarında büyük ölçekli teşvik paketine destek vermesinin ardından yönünü yukarı çeviren değerli metaller kazanımlarını ileri taşıyor.

FED’in 2024’e kadar faizlerde artırıma gitmesi beklenmiyor. Uzmanlara göre; böyle bir dönemde ekonomiye verilecek büyük ölçekli desteklerin yanında Biden yönetiminde küresel gerginliklerin göreceli olarak azalacağı beklentisi, dolar endeksinin güçlü performans ortaya koyma olasılığının yüksek olmadığına işaret ediyor.

Uzmanlar, bunu değerli metaller açısından lehte bir unsur olarak kabul ediyor. Altına teknik açıdan bakıldığında ise 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olunmasının rahatlık sağladığı, özellikle 1.865 doların üzerinde kalınmasının yukarı yönlü hareket alanını genişleteceği öngörülüyor.