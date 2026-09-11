OVP'de fiyat istikrarı rotası: Yıl sonuna kadar atılacak dezenflasyon adımları neler olacak?

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlediği bilgiye göre yıl sonuna kadar yaşanacak gelişmelerin dezenflasyon sürecine yeniden ivme kazandırması ve enflasyonda düşüş trendine girilmesi bekleniyor.

Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci, özellikle geçen yıl uygulanan politikaların da etkisiyle devam ederken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanmıştı.

Sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi, maliye ve gelirler politikalarının desteği, talep koşullarının ılımlı seyretmesi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme bu gelişmede etkili olurken 2024 yaz aylarında yüzde 75 seviyelerindeki yıllık enflasyon bu yıl ağustosta yüzde 31,51 olarak hesaplandı.

Savaş ve küresel ticaretteki belirsizlikler fren etkisi yaptı

Dezenflasyon sürecini yavaşlatan etken ise Türkiye'nin bölgesindeki savaşlar ve küresel ticaretteki belirsizlikler oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde enflasyon dinamikleri açısından öne çıkan olumsuz unsur ABD/İsrail-İran Savaşı ve bunun yansımaları olarak öne çıktı.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel ticaretteki belirsizlikler, tarımsal üretimde arz koşulları ve artan maliyet yönlü gelişmeler enflasyon oranında geçici yataylaşmayı beraberinde getirdi.

Sekiz gelişme "anahtar" olarak görülüyor

Buna karşın özellikle yılın kalan kısmı ile gelecek yıl dezenflasyon sürecinin hızlanması öngörülüyor. OVP'de enflasyonun bu yıl sonu için yüzde 28,4'e, gelecek yıl yüzde 21'e, 2028'te yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerileyeceği tahmin edildi.

Programda, dezenflasyon sürecinin kararlı ve kesintisiz sürmesiyle enflasyondaki ataletin kırılması ve program döneminde enflasyonun tek haneli seviyelere indirilerek fiyat istikrarının sağlanması temel amaç olarak öne çıktı.

Gelecek dönem beklenen 8 gelişme de dezenflasyon sürecinin hızlanmasında anahtar olarak görülüyor.

Enflasyonda hedeflerin tutmasını sağlayacağı belirtilen gelişmeler şöyle:

- Para politikasında kararlı duruşun sürdürülmesi

- Maliye politikasının sürece sağlayacağı güçlü destek

- Yurt içi talepteki dengelenmenin sürmesi

- Türk lirasındaki istikrarlı görünümün korunması

- Enflasyon beklentilerinde son dönemde görülen iyileşmenin devam etmesi

- Hizmet enflasyonundaki ataletin kademeli olarak zayıflaması

- Konut ve gıdaya yönelik arz yönlü tedbirlerin etkisinin güçlenmesi

- Enerji fiyatlarındaki normalleşmenin maliyet baskılarını hafifletmesi.