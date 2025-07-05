1 şirketten bedelli, 1 şirketten bedelsiz başvurusu var (4 Temmuz)

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)

Şirket yüzde 550 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Açıklama şöyle:

Şirketimizin, 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 936.000.000 TL'ye çıkartılması, artırılan 792.000.000 TL sermayenin 392.125.929,24 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 399.874.070,76 TL'nin Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere 792.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 04.07.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)

Şirket yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı için KAP'a başvurdu. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.06.2025 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimizin 4.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %300 oranında nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.950.000.000 TL artırılarak 2.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.950.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1.950.000.000 adet payın tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlanmaksızın 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.07.2025 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.



Taslak izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamış olup, nihai olarak onaylanacak izahname ile taslak izahname arasında farklılıklar söz konusu olabilir.