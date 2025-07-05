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  • Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 6-10 Temmuz temettü takvimi

Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 6-10 Temmuz temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 6-10 Temmuz haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket var.

05 Temmuz 2025 | 06:24
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2025 | 06:25
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 6-10 Temmuz temettü takvimi

Borsa İstanbul'da yeni haftada temetü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 4 şirket bulunuyor. (Sayı artarsa listeye eklenecektir). İşte tarihlere göre o şirketler: 

1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)

Pay başına brüt 0,0882352 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi 9 Temmuz.

2 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.

3 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)

Pay başına brüt 0,0307692 TL, net 0,0261538 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.

4 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak 1.5 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi 11 Temmuz.
 
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