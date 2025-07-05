Borsa İstanbul'da yeni haftada temetü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 4 şirket bulunuyor. (Sayı artarsa listeye eklenecektir). İşte tarihlere göre o şirketler:
1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)
Pay başına brüt 0,0882352 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi 9 Temmuz.
2 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.
3 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)
Pay başına brüt 0,0307692 TL, net 0,0261538 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.
4 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak 1.5 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi 11 Temmuz.