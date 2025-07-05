ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 52.48 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 50.54 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.97 yükselişle 10,228 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 257 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 120.41 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. (Veriler, 3 Temmuz Perşembe günü kapanışına göredir)

RSI göstergesi 69.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109.52 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 199.44 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10,146 ve 10,064 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,345 ve 10,462 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38.86 seviyesinde bulunuyor.



ALARKO HOLDİNG



DİRENCİNDE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 87.00 seviyesindeki direncini kırmayı başarabilirse 91.88 seviyesindeki dirence yönelebilir. 86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 80.00-79.50

Satım aralığı: 87.50-85.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



ASELSAN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 140.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 149.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 153.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 143.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 143.00-138.00

Satım aralığı: 153.00-155.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.424 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



KANAL DİRENCİNDE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 94.00-96.00 aralığındaki alçalan kanal direncini kırmayı başarabilirse 100.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 95.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 90.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 90.50-90.00

Satım aralığı: 96.00-94.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 174.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 197.40 seviyesindeki dirence yönelebilir. 186.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 174.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 174.00-169.00Satım aralığı: 188.00-181.00Endeks Ağırlığı (%): 0.54Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



ÇİMSA



YÜKSELİŞTE

43.4 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 51.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 54.08 seviyesine yönelebilir. 51.2 seviyesinin altına sarkmalarda ise 47.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47.50-45.00

Satım aralığı: 51.50-48.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 16.06 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 17.88 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 19.50 seviyesine yönelebilir. 17.88 seviyesinin altında kapanışlarda 15.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.90-14.00

Satım aralığı: 19.50-20.30

Endeks Ağırlığı (%): 1.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 25.08 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 27.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 29.40 seviyesine yönelebilir. 27.3 seviyesinin altında kapanışlarda 25.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 25.25-24.00Satım aralığı: 28.00-28.75Endeks Ağırlığı (%): 3.11Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.113 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



YÜKSELİŞTE

143.8 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 161.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 173.25 seviyesine yönelebilir. 161.7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 148.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 148.00-146.00

Satım aralığı: 165.00-163.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.05

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.079 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DİRENCİNDE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 20.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.21 seviyesindeki dirence yönelebilir. 22.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21.00-19.60

Satım aralığı: 22.10-24.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.



KARDEMİR (D)

25.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 27.70 seviyesine yönlendirecektir. 25.82 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 23.20 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 23.20-21.10Satım aralığı: 26.75-23.40Endeks Ağırlığı (%): 0.61Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



KUYAS YATIRIM



YÜKSELİŞTE

62.00 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 70.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 78.75 seviyesine yönelebilir. 70.75 seviyesinin altına sarkmalarda ise 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.50-50.00

Satım aralığı: 75.00-85.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.848 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



DİRENCİNDE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 21.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.36 seviyesindeki dirence yönelebilir. 22.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.60-21.40

Satım aralığı: 23.20-22.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



PEGASUS

Yükseliş seyrinde. 243.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 273.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 255.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 243.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 243.00-242.00Satım aralığı: 260.00-255.00Endeks Ağırlığı (%): 1.86Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



SASA POLYESTER



ATAKTA

3.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.57 seviyesine yönlendirecektir. 3.2 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 2.90 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 2.90-2.80

Satım aralığı: 3.06-3.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



KANAL DİRENCİNDE

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 290.00 seviyesindeki alçalan kanal direncini kırmayı başarabilirse 312.38 seviyesindeki dirence yönelebilir. 291.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 272.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 272.50-262.50

Satım aralığı: 297.50-282.50

Endeks Ağırlığı (%): 6.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.101 puan azaldı.



TÜPRAŞ



YÜKSELİŞ SEYRİNDE

137.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 156.45 seviyesindeki dirence yönelebilir. 146.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 137.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 137.00-131.00

Satım aralığı: 149.00-153.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.133 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



ALICILAR GÜÇLÜ

24.4 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.19 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 27.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.70-23.20

Satım aralığı: 28.75-29.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.