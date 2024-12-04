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1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var

Bedelsiz sermaye artırımı kararı alan 1 şirket daha onay için SPK'ya başvurduğu duyurdu.

04 Aralık 2024 | 00:46
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. dün (3 Aralık) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklama şöyle: 
Şirketimizin 1.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,
• 1.029.244.493,26 TL'si sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ve
• 170.755.506,74 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle %100 oranında, 1.200.000.000 TL tutarında artırılarak 2.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, 26.11.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olup, pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
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SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
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