10 Nisan borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 63,08 puan artarak 9.338,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.338,58 puanı, en yüksek 9.581,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 9.338,58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,98 ile spor oldu.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 53,32 puan ve yüzde 0,53 kazançla 10.162,19 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 3,81 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 3,81 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 27'si geriledi, 3'ü yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile BİM Birleşik Mağazalar, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

RİSK ALGISI SÜRÜYOR

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasına karşın resesyon endişelerinin hafiflediğini ancak sona ermediğini belirterek, küresel piyasalarda risk algısının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de enflasyonda yavaşlama olmasına karşın daha sonra tarifelerin etkilerinin görülebileceğini aktaran analistler, nisan ayına ilişkin enflasyonun hızlanabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretiminin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 3 bin 171 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 171 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,1 artışla azalışla 3 milyon 880 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,80, bileşik getirisi de yüzde 47,38 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8381, satışta 37,9898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9061, satışta 38,0580 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 144,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,7 azalışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

