Oyun severlerin 13 yıldır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), piyasaya çıktığı ilk günde 3,79 milyar dolarlık satış rakamına ulaşarak eğlence sektörünün tüm zamanlar rekorunu kırdı. Henüz PC sürümü ve çevrimiçi modu yayınlanmayan oyunun, yeni sürümlerle birlikte gelirini katlaması bekleniyor.

Oyun yayıncısı Take-Two Interactive Software, iştiraki Rockstar Games tarafından geliştirilen yeni oyunu GTA 6'nın Perşembe günü itibarıyla 3,79 milyar dolar hasılat elde ettiğini duyurdu. Şirket, elde edilen bu devasa rakamla yapımın "tarihin en başarılı eğlence ürünü" unvanını kazandığını açıkladı.

Ön Satışlarda 32,5 Milyon Kopya Barajı Aşıldı

Piyasaya çıkmadan önce de büyük bir ilgiyle karşılanan GTA 6, yalnızca ön satış sürecinde 32,5 milyon adet satıldı. Oyunun standart sürümü 80 dolardan etiketlenirken; özel araçlar, silahlar, kıyafetler ve ek oyun içi içerikler barındıran özel paketi ise 100 dolardan alıcı buldu.

8 Yıllık Emek, 4 Bin 700 Kişilik Dev Kadro

Serinin bir önceki oyununun üzerinden geçen 13 yıllık sürenin ardından oyuncularla buluşan yapım, Miami'den ilham alınarak kurgulanan Vice City'de geçen geniş kapsamlı bir açık dünya ve soygun deneyimi sunuyor. 4 bin 700'ü aşkın çalışana sahip Rockstar Games ekibinin 8 yılı aşkın bir sürede tamamladığı oyun, oyun otoritelerinden de tam not aldı. Ekonomi ve finans platformu Bloomberg, yapımı "bir başyapıt" olarak değerlendirdi.

Selefi GTA 5'i Beşe Katladı

GTA 6'nın kırdığı rekor, 2013 yılında piyasaya sürülen serinin önceki oyunu GTA 5 ile kıyaslandığında ortaya çıkan farkı net bir şekilde gözler önüne seriyor. GTA 5, çıkış yaptığı ilk 24 saatte 800 milyon dolar gelir elde etmiş, 1 milyar dolar barajını ise ancak üçüncü günde aşabilmişti.

Sektör analistleri, oyunun henüz PC platformuna gelmediğine ve çok oyunculu çevrimiçi (online) bileşeninin devreye girmediğine dikkat çekerek, ilerleyen dönemde bu sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte GTA 6'nın kırılması güç yeni rekorlara imza atacağını öngörüyor.