Türkiye’nin küresel mobilite teknolojileri markası Togg ve elektrikli araç şarj ağı Trugo da fuarda stantlarıyla yer alacak. Stantlarında ziyaretçilerle buluşacak markaların yanı sıra fuarın ücretsiz konferans programı da sektörün geleceğine ışık tutacak. İlk gün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrikli Araçlar Şarj Hizmeti Grup Başkanı Vedat Akdağ’ın katılımıyla şarj hizmetlerinde mevcut düzenlemeler ve gelecekteki ihtiyaçlar ele alınırken, ikinci gün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak’ın moderatörlüğünde yük taşımacılığında elektrikliye geçişin yol haritası değerlendirilecek. Elektrikli araç kullanıcılarına farklı modelleri, şarj teknolojilerini, batarya, bakım ve servis çözümlerini yakından tanıma fırsatı da sunacak fuar, elektrikli araca geçmeyi düşünenler için de yol gösterici bir buluşma olacak. Yurtiçi ve yurtdışından 100’ün üzerinde katılımcı firma, 100’ün üzerinde konuşmacı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen EV Charge Show, şarj altyapısı yatırımlarından yeni teknolojilere, yasal düzenlemelerden elektrikli araçların satış sonrası hizmetlerine kadar sektörün tüm gündemini İstanbul’a taşıyacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısı yatırımları, yeni teknolojiler ve sektörün geleceğini şekillendiren düzenlemeler giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu dönüşümün Türkiye’deki önemli buluşma noktalarından EV Charge Show, 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek fuar, elektrikli araç şarj istasyonu üreticilerinden şarj ağı operatörlerine, enerji yönetimi ve depolama çözümlerinden otomotiv ve teknoloji şirketlerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapacak. Huawei, Schneider Electric ve Umay Tech sponsorluğunda gerçekleştirilecek EV Charge Show, Togg ve Trugo’nun da stantlı katılımıyla dikkat çekecek. Organizasyon, üç gün boyunca gerçekleştirilecek ücretsiz konferans oturumlarıyla sektörün güncel gelişmelerini ve geleceğe yönelik yol haritasını gündeme taşırken elektrikli araç kullanıcıları ve elektrikli araca geçiş yapmayı planlayan ziyaretçiler için de kapsamlı bir bilgi ve deneyim platformu sunacak.

Togg ve Trugo elektrikli mobilitenin büyük buluşmasında

Türkiye’nin mobilite alanındaki önemli markalarından Togg ve elektrikli araç şarj ağı Trugo, EV Charge Show 2026’nın katılımcıları arasında yerini aldı. Her iki marka, stantlarında fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Togg ve Trugo’nun katılımı, elektrikli araç teknolojileri ile şarj altyapısı çözümlerini aynı platformda buluşturan fuarın kapsamını güçlendirecek. Üç gün boyunca otomotiv, enerji ve teknoloji sektörlerinden profesyonelleri ağırlayacak organizasyon, farklı iş modellerinin ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine de zemin hazırlayacak.

Şarj sektörünün bugünü ve yarını EPDK özel oturumunda konuşulacak

EV Charge Show’un ücretsiz konferans programının öne çıkan başlıklarından biri, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.30-15.45 arasında gerçekleştirilecek ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrikli Araçlar Şarj Hizmeti Grup Başkanı Vedat Akdağ’ın katılımıyla düzenlenecek “EPDK Özel Oturumu: Yasal Düzenlemelerin Bugünü ve Yarını” olacak. Oturumda elektrikli araç şarj hizmetlerinde lisanslama süreçleri, şarj ağı işletmecilerinin yükümlülükleri, kullanıcı hakları ve piyasanın gelişimine yönelik düzenleme ihtiyaçları ele alınacak. Mevcut uygulamaların değerlendirileceği oturum, sektör temsilcilerinin güncel sorularının doğrudan düzenleyici kurumla buluşmasına da olanak sağlayacak.

Elektrikli kamyonlar ve hafif ticari araçlar için dönüşümün yol haritası belirlenecek

Fuarın ikinci gününde ise yük taşımacılığında elektrikliye geçişin operasyonel ve ekonomik boyutları masaya yatırılacak. 27 Kasım Cuma günü saat 14.15-15.30 arasında gerçekleştirilecek “Yük Taşımacılığında Elektrikliye Geçişin Yol Haritası: Elektrikli Kamyonlar ve Hafif Ticari Araçlar” başlıklı oturumun moderatörlüğünü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak üstlenecek. Oturumda Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer) Yönetim Kurulu Başkanı Kayıhan Özdemir Turan ve ilgili sektör temsilcileri yer alacak. Elektrikli kamyon ve hafif ticari araçların lojistik operasyonlarına entegrasyonu, rota ve menzil planlaması, yüksek güçlü şarj altyapısı, şebeke bağlantısı ve toplam sahip olma maliyeti gibi başlıkların ele alınacağı oturumda, yük taşımacılığının elektrikliye dönüşümünde izlenecek yol değerlendirilecek.

Otonom sürüşten yapay zekâya, filo yönetiminden yerli elektrikli araçlara

EV Charge Show’un üç güne yayılan ücretsiz konferans programı, elektrikli mobilitenin farklı alanlarına ilişkin kapsamlı bir gündem sunacak. Fuarın ilk gününde gerçekleştirilecek “Mobilitenin Geleceği: Otonom Sürüş, 5G ve Yapay Zekâ” başlıklı açılış oturumunda bağlantılı araçlar, akıllı ulaşım sistemleri ve yeni nesil mobilite teknolojileri ele alınacak. İkinci gün ise yolcu taşımacılığında elektrikliye geçiş, şirket filolarının dönüşümü ve elektrikli ticari araçların kullanımına yönelik oturumlar düzenlenecek. Programın son gününde şehir içi mobilitede yerli elektrikli araçların üretimden pazara uzanan yolculuğu da sektör temsilcilerinin katılımıyla değerlendirilecek. Böylece fuar, yalnızca yeni teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesine geçerek sektörün farklı paydaşlarının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform sunacak.

Elektrikli araç kullanıcıları ve elektrikliye geçmek isteyenler için önemli buluşma

EV Charge Show, sektör profesyonelleri ve yatırımcıların yanı sıra elektrikli araç kullanıcıları ile elektrikli araç sahibi olmayı planlayan ziyaretçilere de bilgi, deneyim ve yeni teknolojileri bir arada keşfetme fırsatı sunacak. Ziyaretçiler, fuarda yer alan farklı elektrikli araç modellerini yakından tanıyabilecek, elektrikli araçların bakım ve onarım süreçleri hakkında uzmanlardan bilgi alabilecek, batarya teknolojileri ile servis çözümlerini inceleyebilecek. Elektrikli araç sahipliğinin günlük kullanım ve satış sonrası hizmetler açısından gerektirdiği farklı çözümler de fuarın sunduğu kapsamlı ekosistemin önemli bir parçasını oluşturacak. Elektrikli araç şarj teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde görme imkânı bulacak ziyaretçiler, evde, iş yerinde ve yolculuk sırasında kullanabilecekleri farklı şarj çözümlerini karşılaştırabilecek. Şarj hızı ve kapasitesinden enerji yönetimine, batarya teknolojilerinden bakım ve servis hizmetlerine kadar pek çok konuda doğrudan sektörün uzmanlarından bilgi edinilebilecek. Bu yönüyle EV Charge Show, elektrikli araç kullanıcılarının mevcut deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlarken, elektrikli araca geçmeyi düşünen ziyaretçilerin de merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekleri, farklı alternatifleri değerlendirerek daha bilinçli tercihler yapabilecekleri uluslararası bir buluşma niteliği taşıyacak.

Şarj altyapısına yatırım yapacaklar için tüm çözümler aynı çatı altında

EV Charge Show, elektrikli mobilite teknolojilerinin yanı sıra yeni şarj altyapısı yatırımları için de önemli fırsatlar sunacak. Fabrikalar, oteller, konut ve sanayi siteleri, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, filolar ve ticari tesisler başta olmak üzere elektrikli araç şarj altyapısı kurmayı veya mevcut altyapısını geliştirmeyi planlayan kurumlar, ihtiyaç duydukları çözüm sağlayıcılarına aynı organizasyonda ulaşabilecek. AC/DC ve Megawatt şarj teknolojilerinden enerji depolama ve batarya yönetim sistemlerine, şarj ağı işletmeciliğinden yazılım, kurulum ve enerji yönetimi çözümlerine kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi fuarda yer alacak. Ziyaretçiler, farklı teknolojileri ve hizmet modellerini karşılaştırarak potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan bağlantı kurabilecek. Bu kapsamda fuarın son günü olan 28 Kasım Cumartesi günü saat 12.00-13.15 arasında “Fabrikalar, Oteller, Tesisler ve Konutlarda Elektrikli Araç Şarjı: Altyapı, Enerji Yönetimi ve İş Modelleri” başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ozan Erdinç’in moderatörlüğünde düzenlenecek oturumda Huawei, Schneider Electric, YEO Teknoloji, Tunçmatik ve Go-e temsilcileri; şarj altyapısı planlaması, elektrik kapasitesi, dinamik yük yönetimi, yenilenebilir enerji ve depolama entegrasyonu ile yatırım ve işletme modellerini değerlendirecek.

Elektrikli araçların satış sonrası dünyası da EV Service Show’da buluşacak

EV Charge Show ile eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez düzenlenecek EV Service Show ise elektrikli araçların servis, bakım, onarım ve satış sonrası hizmetlerine odaklanacak. Dünyada yalnızca elektrikli araç satış sonrası sektörüne adanmış ilk uluslararası B2B fuar olarak konumlanan EV Service Show, yedek parça ve diagnostik ekipmanlarından batarya tamiri ve geri dönüşümüne, teknik eğitimden ikinci el elektrikli araç değerlemesine kadar 13 ana ürün grubunu sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu TOBFED’in ana desteğiyle gerçekleştirilecek fuar, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla dönüşen satış sonrası hizmetler ekosistemini de İstanbul’a taşıyacak. EV Charge Show ve EV Service Show’un eş zamanlı olarak düzenlenmesiyle İstanbul, 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında elektrikli mobilitenin tüm değer zincirini bir araya getiren kapsamlı bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacak. Elektrikli araç teknolojilerinden şarj altyapısına, enerji yönetiminden yasal düzenlemelere ve satış sonrası hizmetlere kadar sektörün tüm önemli başlıkları, detaylarına evchargeshow.com/conference/sessions adresinden ulaşılabilecek konferans programı kapsamında ele alınacak.

İstanbul, şarj altyapısından enerji yönetimine, elektrikli araç teknolojilerinden satış sonrası hizmetlere kadar elektrikli mobilitenin tüm değer zincirini buluşturan önemli bir uluslararası platforma ev sahipliği yapacak.