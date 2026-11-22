Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde uzun yıllardır aktif olarak kullanılan HAVELSAN’ın Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi, HÜRKUŞ platformuna da özel olarak entegre ediliyor.

Bu altyapı, savaş uçaklarından farklı olarak eğitim odaklı platformların gereksinimlerine yönelik özelleştirilmiş görev sonrası değerlendirme (debriefing) kabiliyetleri sunarak pilot gelişim sürecine doğrudan katkı sağlıyor.

Geliştirilen yazılım, rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu entegrasyonu ve acil durum senaryoları gibi kritik parametreleri işleyerek uçuş hazırlıklarını dijitalleştiriyor. Bu sayede pilotlar ve hava trafik kontrolörleri operasyonel süreçlerde daha hızlı ve hatasız kararlar alırken, eğitim süreçlerinde ve olası saha operasyonlarında zaman yönetimi büyük ölçüde iyileştiriliyor.

Sistem, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile tam entegre çalışabiliyor. Hava görev emirleri, hava sahası bilgileri ve meteoroloji verilerinin görev planlama süreçlerinde kullanılabilmesi gibi kritik yetenekleri barındıran Görev Planlama Yazılımı, ağdan bağımsız standalone kullanım kabiliyetine de sahip bulunuyor.

Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bu kritik kabiliyetler, milli havacılık ve savunma sanayisinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.