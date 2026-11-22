Yalnızca yüksek hızıyla değil, mühendislik altyapısıyla da elektrikli süper spor otomobil sınıfının kurallarını baştan yazan model, artık Türkiye yollarında.

Üç Motorlu Mühendislik Harikası: 1.169 Beygirlik Güç



Almanya'daki üretim bandından inen ve önde bir, arkada iki olmak üzere toplam üç adet eksenel akılı elektrik motoruyla donatılan yeni GT 4-Kapı Coupé, güç aktarımında sınırları zorluyor. Türkiye'deki otomobil tutkunlarının beğenisine iki farklı performans seviyesiyle sunulan modelin teknik verileri nefes kesiyor:

GT 55 4-Kapı Coupé: Serinin giriş basamağı olmasına rağmen 816 beygir güç ve 1.800 Nm gibi devasa bir tork değeri sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminin de desteğiyle 0'dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 2,8 saniye sürüyor.

GT 63 4-Kapı Coupé: Sadece özel siparişle Türkiye'ye getirilecek olan bu zirve versiyon, tam 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2,4 saniyede tamamlayan otomobil, Drivers Package donanımıyla 300 km/s azami hıza erişebiliyor.

Menzil Kaygısına Son: 11 Dakikada Dolum, 700 Kilometre Yol



Yüksek performanslı elektrikli otomobillerin en büyük sınavı olan batarya ve şarj teknolojisinde Mercedes-AMG yeni bir standart belirliyor. 800 voltluk mimari ve doğrudan yağ soğutmalı 106 kWh kapasiteli batarya paketi, aracın pist koşullarında dahi performans kaybı yaşamasını önlüyor.

WLTP verilerine göre tek şarjla 700 kilometreye kadar yol kat edebilen otomobil, 600 kW'a kadar DC ultra hızlı şarj desteği sunuyor. Uygun şarj istasyonlarında sadece 10 dakikalık bir mola ile 460 kilometrelik menzil kazanabilen aracın bataryası, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 11 dakikada ulaşıyor.

Dijital Dünyada Safkan V8 Ruhu



Elektrikli otomobillerin "sessiz" doğasına karşı AMG mühendisleri sürücü duyularına hitap eden yaratıcı bir çözüm geliştirmiş. 1.600'ü aşkın gerçek motor sesi kaydından harmanlanan AMGFORCE S+ sistemi, sanal vites geçişleri ve tepkisel ses efektleriyle kokpit içerisinde safkan bir V8 atmosferi yaratıyor.

Sürüş dinamiklerini zirveye taşıyan aktif aerodinamik parçalar, karbon seramik frenler ve 6 dereceye kadar dönebilen arka aks yönlendirme sisteminin yanı sıra; şeffaflığı tek tuşla ayarlanabilen panoramik cam tavan ve 30 hoparlörlü Burmester 4D ses sistemi lüks ile teknolojiyi buluşturuyor.

Türkiye Fiyatları Belli Oldu



Türkiye'de yüzde 75'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) diliminde yer alan yeni nesil elektrikli canavarın anahtar teslim satış fiyatları ise şöyle şekillendi:

Versiyon Güç / Tork 0-100 km/s Türkiye Liste Fiyatı Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé 816 BG / 1.800 Nm 2,8 sn 13.275.000 TL Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé 1.169 BG / 2.000 Nm 2,4 sn 17.500.000 TL (Özel Sipariş)



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