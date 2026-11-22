Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa; pilot ve kabin ekiplerinin grevleri ile İran Savaşı sonrasında fırlayan jet yakıtı maliyetlerinin bilançosunu zorlaması üzerine küçülmeye gidiyor. Şirket, Frankfurt ve Münih merkezlerinde görev yapan 1000 tam zamanlı çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeniden Yapılanma Planı Yetersiz Kaldı 2024 yılında başlatılan ve 2028'e kadar kazançları 2,5 milyar euro artırmayı amaçlayan 700 maddelik dönüşüm programı, küresel ve operasyonel krizlerin gölgesinde yavaşladı. Çalışanlara gönderilen resmi mektupta mevcut önlemlerin artık yetersiz kaldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı bizi geriye götürdü. Orta Doğu'daki savaş, yüksek seviyelerde seyreden yakıt maliyetleri, dokuz gün süren grev eylemleri ve halihazırda yüksek olan maliyet tabanımız durumu daha da ağırlaştırdı."

40 Bin Çalışanın Yüzde 2,5'i Etkilenecek Planlanan 1000 kişilik işten çıkarma, Lufthansa'nın yaklaşık 40 bin kişilik iş gücünün yüzde 2,5'ine denk geliyor. Söz konusu kararın, Lufthansa Group'un geçen yıl duyurduğu ve 2030 yılına kadar çoğunluğu idari kadrolardan oluşacak 4 bin kişilik genel küçülme planına dahil olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Grup Genelinde Büyüme, Ana Markada Düşüş Lufthansa'nın ana havayolu operasyonları zorlu bir süreçten geçerken, bünyesinde Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'ı da barındıran Lufthansa Group genelinde tablo daha pozitif seyrediyor. TAP Air Portugal'ın yüzde 49,9 hissesini 1,2 milyar euroya satın alma sürecini yürüten grubun finansal verileri dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor:

Grup Performansı: Uzun mesafeli uçuşlardaki güçlü premium koltuk talebi sayesinde, tek seferlik kalemler hariç üçüncü çeyrek faaliyet kârı yüzde 6 artışla 1,4 milyar euroya ulaşarak beklentileri aştı. Net kâr ise değerleme kazançları ve vergi etkileriyle yüzde 30 artarak 1,26 milyar euro oldu.

Ana Marka Daralması: Buna karşın ana havayolu şirketi Lufthansa'nın üçüncü çeyrek faaliyet kârı üçte bir oranında eriyerek 300 milyon euroya geriledi.

Grubun dokuz aylık net kârı yüzde 35 düşerken, 3 Kasım'da yıl sonu faaliyet kârı beklentisi de 2,2 milyar eurodan 1,7-2 milyar euro bandına çekildi. Süreci değerlendiren Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, ana markanın finansal açıdan yeniden yapılanma sürecinin artık hızlandırılması gerektiğini belirtti.