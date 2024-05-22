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100 lot 699 lot olacak: Bedelsiz tarihi duyuruldu

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) dün (21 Mayıs) KAP'a 'Bedelsiz Sermaye Artırımı Tarihinin Belirlenmesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

22 Mayıs 2024 | 02:44
100 lot 699 lot olacak: Bedelsiz tarihi duyuruldu

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (yüzde 599) bedelsiz sermaye artırımı için başvurmuş ve onay almıştı. Şirket dün (21 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24 Mayıs 2024 olarak duyurdu.

Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL 'den 174.750.000 TL 'ye %599 oranından bedelsiz artırımına ilişkin 27.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Sermaye Artırımı" başlıklı 6 No ' lu maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda 28.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurlununa başvuru yapılmıştı.Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 16.05.2024 Tarihli ve 2024/25 sayılı SPK Bülteninde yayınlanmıştır. Ekte PDF formatında sunulan onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil taslağı Kurulun 17.05.2024 Tarih ve 54141 Nolu yazısı ile 20.05.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 21.05.2024 Tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 24.05.2024 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

24.05.2024: Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Ödeme Tarihi: 28.05.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
 

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Zedur Enerji Hisse Haberleri (ZEDUR)
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