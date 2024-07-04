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1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. dün yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

04 Temmuz 2024 | 07:33
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. dün (3 Temmuz) KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada 
"Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı olarak karın yeniden yatırım ya da devralmalar vasıtasıyla pay sahiplerine daha yüksek bir değer oluşturacağının öngörülmesi ve planlaması, doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına, işbu kararın 2023 Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.
 

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1000 Yatırımlar Holding Hisse Haberleri (BINHO)
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