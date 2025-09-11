e- Devlet KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri 2025 ne kadar?

KYK Yurtlarına Kayıtlar Başladı: 18 Yaş Altı Öğrenciler İçin Onay Süreci

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. 18 yaşından küçük öğrencilerin yurt kaydı için takip etmesi gereken iki basamaklı bir onay süreci bulunuyor.

18 Yaş Altı Öğrenciler İçin İki Aşamalı Onay

İlk olarak, öğrencinin anne veya babası, kendi e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan "YURT KAYIT İŞLEMLERİ" linkinden öğrenci adına taahhütnameyi onaylayacak.

Ardından, 15 yaşından büyük olan öğrenciler kendi e-Devlet şifrelerini kullanarak onay işlemini tamamlayacak.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Önemli Uyarı

Yurt kaydı için öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler de açıklandı. Kayıt sırasında yurt yönetimine;

Bir adet güncel öğrenci belgesi

En az altı adet biyometrik fotoğraf

teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru sırasında öncelik durumu kodlayan öğrencilerin ise bu belgelerini kayıt sırasında ibraz etmeleri şart.

Önemli bir uyarı olarak, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilerin yurt kayıtlarının silineceği ve yatırdıkları ödemelerin iade edileceği belirtildi.