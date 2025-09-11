e- Devlet KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri 2025 ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayan KYK yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından, öğrencilerin yeni döneme ilişkin en çok merak ettiği konuların başında yurtların başvuru şekli ve yeni dönem ücretleri geldi.
KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?
KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin, kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için belirlenen süre içinde öncelikle kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Bu ödeme işlemi, banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Ödenecek olan kayıt ücreti; gün bazında hesaplanan yatak ücreti, depozito ücreti ve kimlik ücretinden oluşuyor. Öğrenciler için önemli bir detay ise, kayıt sildirme durumunda depozito ücretinin kendilerine iade edilecek olması.
KYK Yurtlarına Kayıtlar Başladı: 18 Yaş Altı Öğrenciler İçin Onay Süreci
KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. 18 yaşından küçük öğrencilerin yurt kaydı için takip etmesi gereken iki basamaklı bir onay süreci bulunuyor.
18 Yaş Altı Öğrenciler İçin İki Aşamalı Onay
İlk olarak, öğrencinin anne veya babası, kendi e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan "YURT KAYIT İŞLEMLERİ" linkinden öğrenci adına taahhütnameyi onaylayacak.
Ardından, 15 yaşından büyük olan öğrenciler kendi e-Devlet şifrelerini kullanarak onay işlemini tamamlayacak.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Önemli Uyarı
Yurt kaydı için öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler de açıklandı. Kayıt sırasında yurt yönetimine;
Bir adet güncel öğrenci belgesi
En az altı adet biyometrik fotoğraf
teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru sırasında öncelik durumu kodlayan öğrencilerin ise bu belgelerini kayıt sırasında ibraz etmeleri şart.
Önemli bir uyarı olarak, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilerin yurt kayıtlarının silineceği ve yatırdıkları ödemelerin iade edileceği belirtildi.
KYK YURDU İLK KAYIT ÜCRETİ VAR MI, NE KADAR?
KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler için kayıt sürecinin son aşaması olan ödeme ve onay işlemleri hakkında detaylar açıklandı. Öğrenciler, yatırmaları gereken tutarı ve takip etmeleri gereken adımları öğrendi.
Kayıt Ücreti ve Ödeme Yöntemleri
Yurt kayıt ücreti, sabit bir tutar olmayıp yerleşilen yurda göre değişiklik göstermektedir. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaralarıyla sorgulama yaptıklarında ödemeleri gereken ücret otomatik olarak karşılarına çıkacak. Ödeme işlemleri ise iki farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor:
Ziraat ATM'lerinden: Kartlı veya kartsız işlemler bölümünden "Eğitim Ödemeleri" seçeneğiyle.
Online olarak: kyk.gsb.gov.tr adresinde bulunan "E-Ödeme" sistemi aracılığıyla.
Taahhütname Onayı ve Yurt Kaydı
Ödemenin yapılmasının ardından, öğrencilerin turkiye.gov.tr adresinde yer alan "YURT KAYIT İŞLEMLERİ" linkinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Bu son adımın tamamlanmasıyla birlikte yurt kaydı kesinleşecek ve öğrenciler aynı gün yurtta barınmaya başlayabilecek.
KYK 2025 YURT ÜCRETLERİ
GSB KYK yurt ücretlerine yapılan son artışlarla beraber güncel tutarlar şu şekilde oldu:
- Birinci tip oda: 750 TL
- İkinci tip oda: 850 TL
- Üçüncü tip oda: 850 TL
- Dördüncü tip oda: 1050 TL
- Beşinci tip oda: 1150 TL
- Altıncı tip oda: 1250 TL
KYK yurtlarında önceki fiyatları:
- Birinci tip oda: 517,50 TL
- İkinci tip oda: 607,50 TL
- Üçüncü tip oda: 607,50 TL
- Dördüncü tip oda: 720 TL
- Beşinci tip oda: 765 TL
- Altıncı tip oda: 855 TL