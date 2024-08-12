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12 Ağustos borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kaybederek 9.828,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,83 puan azalırken toplam işlem hacmi 79,6 milyar lira oldu.

12 Ağustos 2024 | 19:16
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2024 | 02:04
12 Ağustos borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,83 puan düşüşle 9.828,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 72,76 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.980,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.807,35, en yüksek 10.078,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 düşüşle 9.828,56 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,92 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve mali endeks yüzde 0,39 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,76 puan ve yüzde 0,41 kayıpla 10.710,61 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 83'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, karışık seyrin öne çıktığını ifade etti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve makine siparişleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.
 

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
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Borsada küçük yatırımcı göçü
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