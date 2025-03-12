12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 141,93 puan artarak 10.580,26 puandan kapandı.BIST 100 endeksi güne 54,10 puan ve yüzde 0,52 artışla 10.492,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.470,61 puanı, en yüksek 10.620,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kazancıyla 10.580,26 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren yüzde 1,02 ile orman kağıt basım oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 0,69 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 190,50 puan ve yüzde 1,63 kazançla 11.895,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 40'ı geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de enflasyonun yavaşlaması da piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3 artmıştı.

ANALİST YORUMU VE YARININ VERİLERİ

Analistler, beklenenden yavaş gelen enflasyon verilerinin hem ticaret savaşının ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerinden endişe eden yatırımcılar için hem de ABD Merkez Bankası (Fed) için bir miktar rahatlama getirdiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 924 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 924 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 milyon 478 bin 999,50 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,07, bileşik getirisi de yüzde 38,14 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,5145 lira, satışta 36,6608 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,4833 lira, satışta 36,6295 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 148,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 70,5 dolardan işlem görüyor.

