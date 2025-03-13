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13 Mart borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazanarak 10.727,58 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 147,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,8 milyar lira oldu.

13 Mart 2025 | 20:01
13 Mart borsada gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi güne 45,12 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.625,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.625,38 puanı, en yüksek 10.744,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kazancıyla 10.727,58 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi ise yüzde 1,26 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,53 ile sigorta, tek kaybettiren yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ile BİM Birleşik Mağazalar, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,99, sanayi endeksi yüzde 1,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 129,87 puan ve yüzde 1,09 kazançla 12.025,41 puandan kapandı.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni tarife tehditleri sonrasında küresel piyasalarda negatif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

ANALİST YORUMU VE YARININ VERİLERİ

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.850 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 974 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 974 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 milyon 500 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,02, bileşik getirisi de yüzde 38,08 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,5132 lira, satışta 36,6595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5145 lira, satışta 36,6608 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2940 ve dolar/yen paritesi 147,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 70,2 dolardan işlem görüyor.

 

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13 Mart borsada gün sonu rakamları
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu
12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
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