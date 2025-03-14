14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 113,02 puan artarak 10.840,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 44,77 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.772,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.726,27 puanı, en yüksek 10.862,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kazancıyla 10.840,59 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile gıda içecek, tek kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,25 puan ve yüzde 0,63 kazançla 12.100,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğini (AB) hedef alan yeni tarife tehditlerinin etkileri devam etmesine karşın ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçileceği beklentisiyle risk iştahı arttı.

ANALİST YORUMU VE YENİ HAFTANIN VERİLERİ

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, BoE ve BoJ'un da gelecek hafta politika faizini sabit tutmasının beklendiğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 981 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 981 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 3 milyon 544 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,5094 lira, satışta 36,6557 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5132 lira, satışta 36,6595 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 148,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 69,9 dolardan işlem görüyor.