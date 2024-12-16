16 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,80 puan azalarak 9.997,66 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.997,66 puanı, en yüksek 10.157,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 9.997,66 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile ticaret oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 1,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,50 kayıpla 10.933,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 69'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 651 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 651 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 23 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi de yüzde 43,55 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,8740 lira, satışta 35,0138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,8377 lira, satışta 34,9773 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 74 dolardan işlem görüyor.