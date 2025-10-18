KYK ek yurt başvuruları bitti mi? 2025 KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk aşamada yurt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl gerçekleştirilen ek yerleştirme (yedek yerleştirme) süreçlerine çevirmişti. Başvurular 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı.

2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

KYK ek yurt başvuruları 17 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabildi.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru sonuçları için tarih henüz belirtilmedi. Ancak yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

KYK Yurt Kayıt Süreci ve Ödeme Detayları

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının tamamlanması için iki temel adım bulunmaktadır: İlk Kayıt Ücretinin Ödenmesi ve e-Devlet Taahhütnamesinin Onaylanması.

1. İlk Kayıt Ücreti Ödemesi

Ödeme Zorunluluğu: Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, kendilerine tanınan süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeleri zorunludur.

Ödeme Kanalları: Ödeme, Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilir.

Süreye Dikkat: Belirtilen süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacaktır.

Ücretin İçeriği: İlk kayıt ücreti, güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içerir. Bu tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre değişiklik gösterebilir.

Aylık Yurt Ücreti: Yerleştirme işlemini takip eden aydan itibaren sadece aylık yurt ücreti ödenir. Bu ücretin her ay düzenli olarak ilgili ay içerisinde ödenmesi gerekir.

Güvence Bedeli İadesi: Güvence bedeli bir defaya mahsus alınır ve öğrenci yurttan kayıt sildirdiğinde iade edilir.

2. Taahhütname Onayı

Zorunlu Adım: İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini belirlenen tarihe kadar e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekmektedir.

Destek ve Yedek Yerleştirmeler

Yardım Hattı: Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattından yardım alabilirler.

Yedek Yerleştirme: Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecektir. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.