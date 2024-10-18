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18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,1 milyar lira oldu.

18 Ekim 2024 | 20:28
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,73 puan azalarak 8.793,61 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 16,26 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.018,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.783,51 puanı, en yüksek 9.070,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 8.793,61 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 4,68, holding endeksi yüzde 2,92 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 268,22 puan ve yüzde 2,67 kayıpla 9.766,99 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 81'i geriledi. 
  • Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR NASIL?

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankasının Bej Kitap Raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 

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Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
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GERİ
İLERİ
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