19 Kasım borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,49 puan azalarak 9.232,90 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 35,60 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 9.430,99 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.170,74 puanı, en yüksek 9.443,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 azalışla 9.232,90 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,77 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,63 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 198,51 puan ve yüzde 1,92 kayıpla 10.163,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 77'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

SAVAŞ ENDİŞESİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden şiddetlenebileceği ve gerilimin farklı ülkeleri de içine alacak şekilde yayılabileceği endişesi satış baskısını destekliyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 625 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 625 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 3 milyon 86 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4920 lira, satışta 34,6303 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

RUS RUBLESİ DE DEĞER KAYBETTİ

Dolar/ruble paritesi, Rusya’nın nükleer doktrinini güncellemesi ve Ukrayna’nın Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile ilk defa Rusya’ya saldırmasıyla 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi Ekim 2023’ten bu yana ilk defa 100,5 seviyesine yükseldi.

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 3 değer kaybederek 2.639 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 3 gerileyerek 831 puana indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.