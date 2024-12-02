2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,11 puan artarak 9.681,11 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 49,69 puan ve yüzde 0,51 azalışla 9.602,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.573,86 puanı, en yüksek 9.703,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 9.681,11 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,05 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,34 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,85 ve hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,79 puan ve yüzde 0,28 kazançla 10.643,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve ülkede açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başlarken, yurt içi piyasalar da yarınki enflasyon verileri öncesinde alıcılı seyir izledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 645 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalarak 3 milyon 8 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,67, bileşik getirisi de yüzde 41,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6189 lira, satışta 34,7577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5552 lira, satışta 34,6937 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 71,9 dolardan işlem görüyor.