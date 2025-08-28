ARA
2 şirket SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 700 ve yüzde 347

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 2 şirket dün (27 Ağustos) bedelsiz sermaye artırımı yapmak için SPK'ya başvurdu.


Borsada dün SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

 

ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (ENSRI) / Yüzde 367,46575

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

"Şirketimizin 5.000.000.000-TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 116.800.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 389.884.479,66-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 39.315.520,34-TL'si geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 429.200.000-TL artırılarak, 546.000.000-TL'ye (%367,46575 oranında bedelsiz) yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.08.2025 tarihinde yapılmıştır.

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD) Yüzde 700

Dün bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan ikinci şirket DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. oldu. Şirket yönetim kurulu, şirketin mevcut 185.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 450.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %700 oranında 1.297.100.000 TL tutarında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti.

Dün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 20.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin 27.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır" denildi. 
