2 şirket SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 700 ve yüzde 347

Dün bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan ikinci şirket DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. oldu. Şirket yönetim kurulu, şirketin mevcut 185.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 450.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %700 oranında 1.297.100.000 TL tutarında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti.

Dün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 20.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin 27.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır" denildi.