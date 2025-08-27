Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde farklı illerde ve meslek gruplarında görevlendirilmek üzere toplam 795 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular ve alım şartlarına dair tüm detaylar Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Belirlenen takvime göre, başvurular 25 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri, e-Devlet ve Kariyer Kapısı platformları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru Koşulları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın personel alımı için başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar açıklandı. İşte adayların sağlaması gereken koşullar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlar gibi ciddi suçlardan mahkum olmamış olmak.

Askerlikle ilişkisi olmamak (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçmiş olmak).

Görevini yerine getirmesine engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

Personel Dağılımı ve Pozisyonlar

Alım yapılacak pozisyonlar, sınav türüne göre şu şekilde dağılmıştır:

KPSS Puanına Göre Alınacak Pozisyonlar:

Büro Personeli: 207 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222 kişi

Temizlik Personeli: 154 kişi

Şoför: 69 kişi

Aşçı: 1 kişi

Sözlü Sınavla Alınacak Pozisyonlar:

Kütüphaneci: 102 kişi

Tekniker: 2 kişi

Teknisyen: 38 kişi