1. sınıflar ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası ne zaman?

İlk kez okula başlayacak olan 1. sınıf öğrencileri için okul kaygısını azaltmak ve sınıf ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uyum haftası tarihleri belli oldu.

1. sınıflar ne zaman başlıyor? Uyum Haftası Ne Zaman?

Her sene olduğu gibi bu sene de ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve anaokulları ders başı için bir hafta erken başlayacak. Uyum haftası, öğrencilerin okula ve arkadaşlarına daha kolay adapte olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Okul Öncesi ve 1. Sınıflar: 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum programı kapsamında ders başı yapacaklar.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlıyor?

Verdiğiniz bilgiye göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.

İlkokul Kayıt İşlemleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ilkokul birinci sınıf ve anaokulu öğrenci kayıtları, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) bilgileri üzerinden e-Okul sistemi tarafından otomatik olarak yapılmıştır. Kayıtlar, 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlamıştır.

Kayıtlı Olduğunuz Okulu Öğrenme

Veliler, çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilir:

e-Devlet Sistemi: e-Devlet üzerinden giriş yaparak, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla çocuğunuzun kayıtlı olduğu okulu sorgulayabilirsiniz.

Okuldan Öğrenme: Çocuğunuzun T.C. Kimlik Numarası ile herhangi bir okula giderek kayıt sorgulaması yapabilirsiniz.

Bu süreçte adrese dayalı olarak yapılan kaydınızın kesinleşmesi için belirlenen tarihler arasında ilgili okula giderek kaydı tamamlamanız gerekmektedir.

Sınıf ve Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak 1. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmen atamaları ile ortaokula geçiş yapan 5. sınıf öğrencilerinin şube yerleştirmeleri, veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Sınıf ve öğretmen atama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi bir kura sistemiyle yürütülmektedir. Bu yılki yerleştirmeler, 27, 28 ve 29 Ağustos 2025 tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.