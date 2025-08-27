Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Ağustos)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,1243781 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1057213 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 24,336 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)