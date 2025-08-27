ARA
DOLAR
41,04
0,01%
DOLAR
EURO
47,70
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
4454,11
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
11550,06
0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Ağustos)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Ağustos)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.


Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Ağustos)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1243781 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1057213 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 24,336 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL