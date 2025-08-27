Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında sermaye artırımı, 1 hissenin fiyatında ise nakit kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak. O şirketler şöyle:
1 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Şirket pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül 2025.
2 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)
Şirket SPK'dan yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Ağustos.
3 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. (TURGG)
Şirket, SPK'dan bedelli (Yüzde 600) ve bedelsiz (yüzde 1100) sermaye artırımı onayını almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Ağustos perşembe günü. Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi de 28 Ağustos'ta. Rüçhan hakkı kullanım bitiş tarihi ise 11 Eylül 2025.