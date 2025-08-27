Logo değiştirince hisseleri çakılan restoran zinciri geri adım attı

Cracker Barrel, güney tarzı yemekleriyle tanınan 56 yıllık bir ABD restoran zinciri. Ünlü marka birkaç gün önce tanıttığı minimalist yeni logosunu yoğun tepkiler üzerine geri çekmeye karar verdi.

Şirketin 19 Ağustosta yeni menüyle birlikte tanıttığı yeni logoda sandalyede oturan ve bir fıçıya yaslanan adam resmi ile “Old Country Store” yazısı kaldırılmış, sadece zincirinin isminin yer aldığı bir logo gelmişti. Şirket, daha modern bir görünümle genç müşterilere hitap etme hedefine odaklanmıştı.

Restoran zincirinin bazı sadık hayranları ve ülkedeki sağ kesim ise 56 yıllık zincirin kırsal köklerinden fazla uzaklaştığını savundu, sosyal medyada tepki yağdı.

HİSSELER ÇAKILDI

Şirketin hisseleri açıklamanın ardından geçen hafta %12’den fazla değer kaybetti.

TRUMP MESAJ ATTI

ABD Başkanı Trump Truth Social’da şu paylaşımı yaptı: “Cracker Barrel eski logosuna dönmeli, müşteri tepkisine (en nihai anket) dayalı olarak bir hata yaptığını kabul etmeli ve şirketi her zamankinden daha iyi yönetmeli.”

ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

Şirket ise logo değişikliği kararından vazgeçti. Restoran zincirinin sosyal medya hesabıdan yapılan paylaşımda "Misafirlerimize sesinizi ve Cracker Barrel’a olan sevginizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Dinleyeceğimizi söylemiştik ve dinledik. Yeni logomuz artık yok. Cracker Barrel’da her zaman —ve daima— lezzetli yemek, sıcak karşılama ve aile gibi hissettiren sıcak kanlı misafirperverlik üzerine odaklandık. Yaklaşık 70.000 çalışanımız sizi yakında ağırlamayı dört gözle bekliyor" açıklaması yaptı.

TRUMP TEBRİK ETTİ

Beyaz Saray da şirketin yeni logodan vazgeçme kararını övdü. Trump, sosyal medya hesabından “Tüm hayranlarınız buna çok sevindi. Gelecekte bol şans. Çok para kazanın ve en önemlisi müşterilerinizi yeniden mutlu edin!” diye yazdı.

HİSSELER TOPARLANDI

Şirketin geri adım kararının ardından hisseler de yeniden toparlandı.

600'DEN FAZLA RESTORANI VAR

1969 yılında Tennessee, Lebanon'da kurulan Cracker Barrel, şu anda ABD genelinde 600'den fazla restorana sahip. BBC'nin haberine göre mağazaların genellikle sallanan sandalyeli bir ön verandası ve bir hediyelik eşya dükkanı bulunuyor. Restoranlarda patates püresi, güveçte patates kızartması ve makarna-peynir gibi Güney tarzı yemekler servis ediliyor.

