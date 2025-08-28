Misafirliğe gittikleri kentte bu işi kurdular

Şu anda hasadı yapılan domateste Şanlıurfa'dan getirttikleri 300 kişinin çalıştığını anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu yıl 15 bin ton civarında yaş domates bekliyoruz. Yıllara göre domateslerimizin yüzde 30-40'ını İzmir'den gelen firmalar aracılığıyla kurutmalık olarak ihracata gönderiyoruz. Kurutulmuş domateslerimiz Amerika ile Fransa, İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Üretimimizin yüzde 60-70'ini de İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve diğer illere gönderiyoruz."