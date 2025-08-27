Yüzde 600 bedelli, yüzde 1100 bedelsiz için onay almıştı: Tarih belli oldu

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) SPK'dan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayını almıştı. Şirket dün (26 Ağustos) KAP'a tarihleri duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Ağustos perşembe günü. Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi de 28 Ağustos'ta. Şirketin dün KAP'a yaptığı bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.120.695,86 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve/veya borca mahsuben karşılanmak suretiyle %600 oranında, 42.724.175,16 TL tutarında artırılarak 49.844.871,02 TL'ye çıkarılmasına ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınarak kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşmak üzere yapılacak bedelli sermaye artırımı ile eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan (sermaye olumlu farkları hesabından) karşılanmak suretiyle %1100 oranında 78.327.654,46 TL tutarında artırılarak 128.172.525,48 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuzun onaylandığı bilgisi 21.08.2025 tarihli ve 2025/45 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.

SPK tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin izahname 25.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.turker-gg.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.integralyatirim.com.tr) yayımlanmıştır.

Bu itibarla, söz konusu sermaye artırımında pay sahiplerimizin sahibi oldukları payların %600'ü oranında bedelli, %1100'ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelli yeni pay alma (rüçhan) hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli pay için 1,-TL üzerinden 28.08.2025-11.09.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arz edilecektir.

Rüçhan hakkı kullanımından ve Borsa İstanbul A.Ş.'de birincil piyasada satış süresinden sonra kalacak paylar için Türker Yatırım Holding A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.



